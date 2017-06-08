Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist ile bir işbirlikçi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta saat 22.00'de başlatılan ve 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.



Operasyonda dün bir terörist silah ve teçhizatıyla yakalandı, teröristleri aracıyla taşıyan işbirlikçi gözaltına alındı.



Ayrıca, teröristlerce kullanılan minibüs, uzun namlulu silah, tabanca, 5 muhtelif şarjör, 155 muhtelif fişek, 2 el bombası, büyük telsiz, cep telefonu, 3 sırt çantası, 6 uzaktan telsiz komutalı "tol serisi", 2 ateşleme sistemi ve kumandası, el yapımı elektronik ateşleme kumandası, zaman ayarlı hassas devre kartı, 200 gram plastik patlayıcı, terörist kıyafeti ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



BOMBALI SALDIRIDA KULLANACAKTI



5 köy ile mezradaki 52 ev ve eklentisinde yapılan aramada 3 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerce yağmalanan ve bombalı saldırıda kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç ele geçirildi.



Ekiplerce 31 noktada yapılan kontrollerde 120 araç ve 334 kişinin sorgusu yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



Teröristlerce kullanılan sığınak ve mağara ile çevresinde yapılan aramada 18 mutfak tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, muhtelif yiyecek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu.



Narkoterörle mücadele kapsamında 196 kilogram toz, 17 kilogram kubar olmak üzere 213 kilogram esrar ile 14 bin 695 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.