Diyarbakır'da araziye tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Dicle ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı 3 patlayıcı bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı 3 patlayıcı imha edildi.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Dicle ilçesi kuzey kırsalında teröristlerce döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların bulunması amacıyla 16 Ağustos'ta özel birlik operasyonu düzenlendi.



Operasyonda yapılan arazi aramasında, Süngütepe mevkisinde toprağa gömülü jelikan bidon ile iki piknik tüpünün içinde RF komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve bağlantılı piknik tüpü olmak üzere 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.



Savcılığın talimatıyla delil niteliğine sahip bulgular muhafaza altına alındı. Daha sonra ise el yapımı patlayıcıların yerinde imha edilmesi sağlandı.