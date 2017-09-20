Diyarbakır'da aranan kişilere yönelik operasyon

Uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 18 zanlının yakalanması amacıyla kent merkezinde belirlenen adreslere hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8'inin yakalanmasına çalışılıyor.



Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Operasyonlarda, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 609 kilo 290 gram esrar, 1 gram eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilmiş, gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.