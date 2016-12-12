Diyarbakır'da 6 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerinde Hava Kuvvetleri desteğinde başlayan "Bayrak-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" tamamlandı.

Hani ve Lice ilçelerindeki ve operasyon kapsamında içerisinde üst düzey terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği bildirildi.



Operasyon kapsamında 1 M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 Yaesu sabit merkez telsizi, 1 laptop, 6 sırt çantası, mayın/EYP yapımında kullanılan 4 Toll serisi patlayıcı düzeneği, 250 metre kablo, 25 elektrikli fünye, 1 R/F sinyal dedektörü, 5 büyük tüp, 5 küçük tüp ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA