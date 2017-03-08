Diyarbakır'daki terör operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi, ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

5 MART'TAN BU YANA DİYARBAKIR VE BİNGÖL'DE 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Operasyonda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma, 1'i kadın 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 glock marka tabanca ele geçirildiği bildirildi.



PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1 jandarmanın yaralandığı, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.



Açıklamada, şimdiye kadar Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda 19 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (bixi) makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 21 kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 120 kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, 7 el bombası, 2 glock marka tabanca, 1 yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.