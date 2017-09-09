Diyarbakır ve Kars'ta operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde de terör örgütüne yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin güneyindeki Dibek köyü sınırları içerisinde Oymaklı Tepe kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün saat 14.00'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle düzenlenen operasyonun aynı gün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı belirtildi.



Operasyonda, Hava Kuvvetlerince icra edilen yakın hava desteği sonucu, Oymaklı Tepe'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda 3 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 182 fişek, 3 el bombası, el telsizi, 2 dürbün ve şemsiyenin ele geçirildiği bildirildi.



Ele geçirilen silah ve mühimmatların Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.



KARS'TA BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe-Madur bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin tespit edildiğini söyledi.



Doğan, bölgede düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.