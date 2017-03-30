Diyarbakır'da 290 milyon liralık 85 proje tamamlandı

Diyarbakır'daki 249 projeden yapımı tamamlanan 85 yatırımın açılışı, 1 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak

Diyarbakır'da 290 milyon lira tutarındaki 85 proje hizmete açıldı.



Vali Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, ilde hazırlanan 249 projeden 85'inin tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.



Tamamlanan 85 projenin tutarının yaklaşık 290 milyon lira olduğunu dile getiren Aksoy, geriye kalan ve yatırım bedeli 4 milyar 849 milyon lira olan 164 projenin de öngörülen zamandan önce tamamlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.



Aksoy, şöyle devam etti:



"Bu yatırımlar ilimizin refah düzeyini belli bir seviyenin üzerine çıkaracak önemli yatırımlardır. Bu yatırımların yapımında başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve bu yatırımların ilimize kazandırılması noktasında emeği geçen herkese Diyarbakırlı vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yatırımlar devletimizin özellikle Diyarbakır'ımıza verdiği değerin önemli bir göstergesidir."



320 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK



Yapımı tamamlanan ve 1 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak yatırımlardan bazıları şöyle:



"Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kayapınar ilçesinin Üçkuyu mevkisinde 58 milyon 532 bin 950 lira olan 3 projenin içerisinde yer alan 320 konut en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.



Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale mevkisinde Kültürel Peyzaj Alanı İnşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışması tamamlandı, en kısa sürede halkın kullanımına açılacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında sertifikalı tohum eleme ilaçlama ve paketleme tesisi projesi olarak 6 firmaya yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Bunun yanı sıra kapasite artırımı projeleri kapsamında çiftçilere destekler 96 milyon 688 bin 491 liraya ulaştı.