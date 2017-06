Diyarbakır'da 10 bin kişilik iftar programı

AK Parti İstanbul ve Diyarbakır il başkanlıklarınca Dağkapı Meydanı'nda "Gönlümüz Bir, Soframız Bir, Biz Birlikte Türkiye'yiz" temalı düzenlenen programda, 5 bin kişi birlikte oruçlarını açtı, ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin evine yemek servisi yapıldı.

Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen "Gönlümüz Bir, Soframız Bir, Biz Birlikte Türkiye'yiz" temalı program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yaptığı konuşmada, geçen yıl da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iftarı birlikte açtıklarını, hasret ve özlemle Diyarbakırlı vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.



İftara gelen vatandaşlara teşekkür eden Temurci, "Bu iftar sofrası, muhteşem tablo birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, Ulu Cami, Nebi Cami ve Hz. Süleyman Camisi kadar mübarek, İstanbul kadar güzel, Diyarbakır kadar güçlü, Fırat kadar derin, Dicle kadar gür olduğunu bize söylüyor. Ne mutlu Diyarbakır'a. Gönlümüz bir, soframız bir. Dün böyleydi ebediyete kadar da böyle olacak." diye konuştu.



"Rabbim rahmetini, merhametini, bereketini Diyarbakır'dan eksik etmesin. Çünkü bu Diyarbakır imanın adeta kardeşliğe döndüğü bir şehrin adıdır. Bir iman şehridir. Ümmetin en güçlü şehirlerinden biridir." diyen Temurci, Diyarbakırlı kardeşlerinin yanında olmaya da devam edeceklerini belirtti.



Diyarbakır'da hep sevgi ve insanların yüzünde gülümseme gördüğünü, kendini evinde hissettiğini dile getiren Temurci, iftar sofralarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.



"ÖLDÜRMEYELİM, İNSANLARI YAŞATALIM"



"Yüce Allah'ın bize bahşettiği bütün farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. 'Bizim tenlerimiz, dillerimiz farklıysa bu Rabbimin bir ayetidir.' diyoruz. Biz buna iman ediyoruz." ifadesini kullanan Temurci, AK Parti'nin Cumhurbaşkanın başkanlığında reddi, inkarı, asimilasyonu elinin tersiyle iterek, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanları kucakladıklarını vurguladı.



Her türlü sorunun konuşarak çözülmesi gerektiğine işaret eden Temurci, şöyle devam etti:



"Ama bizim bir kırmızı çizgimiz var, öldürmeyelim, insanları yaşatalım. Şiddetin ve kanın olduğu yerde neyin önemi olabilir? Çocuğunu kaybetmiş bir anaya siz dünyaları verseniz ne yapabilirsiniz? Silahla siyaset, barış olmaz ve hak aranmaz. Terörle demokrasi olmaz. Yan yana gelmez. Kardeş, bir ve beraber olacağız ve ümmetin insanları olarak kucaklaşacağız. Annelerin gözyaşları üzerinde çözüm üretmeye ve rant çıkarmaya çalışanlar her zaman uzattığımız o demokrasi ve özgürlük elimizi ittiler. Kürt çocuklarını, o gariban çocuklarını hendeklere doldurdular ama o hendeklere dolduranların çocukları dünyanın en iyi okullarında okudular. İşte bizim isyanımız bunadır."



"ALLAH'IN İZNİYLE KARDEŞLİĞİMİZ SÜRECEK"



Temurci, yüzde 65'i çocuk ve genç olan Diyarbakır'ın çok daha fazla eğitimi ve kalkınmayı hak ettiğini belirterek, "Diyarbakırlı kardeşlerimizin yakalarından elinizi çekin. Allah'ın izniyle bizim Kürt kardeşlerimiz terörün oyununa gelmedi. Gelmeyecek ve Allah'ın izniyle kardeşliğimiz sürecek." dedi.



"HİÇ KİMSE AYIRAMAZ"



Şehit ve gazi ailelerinin de aralarında bulunduğunu belirten Temurci, bu güzel iftar sofrasında bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.



Temurci, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Türk'ü de Kürt'ü de Allah kardeş yapmıştır. Hiç kimse ayıramaz. Et ve tırnak gibi tarihimiz kardeş yapmıştır. Asırlarca Türk'ü de Kürt'ü de bir hilal uğruna mücadele etti. Aynı şeyler için gözyaşı döküyorsak bundan güzel kardeşlik mi olur? Daha çok kardeşlik ve kucaklaşma bir ve beraber olma zamanı. Kürt'ün Türk'ten başka Türk'ün Kürt'ten gayrı dostu yoktur. İşte bu sofra bunun en güzel örneğidir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin."



AK Parti İl Başkanı Muhammet Akar da İstanbul teşkilatı ile Diyarbakır'daki vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Akar, "Allah'a şükürler olsun bugün artık daha başka bir Diyarbakır var. Geleceğe ümitle bakan bir Diyarbakır var. Halkımızın yüzü daha fazla gülüyor." ifadesini kullandı.



Daha sonra AK Parti İstanbul ve Diyarbakır il teşkilatı üyeleri, bazı belediye başkanları, iftar programına katılan 5 bin vatandaş ile orucunu açtı.



Program kapsamında ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin evine yemek servisi yapıldı.