Diyarbakır'da 1 ton 211 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dere yatağına gizlenmiş 1 ton 211 kilogram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Kabakaya köyü kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucunun ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, dere yatağına gizlenmiş 60 torba içinde 1 ton 211 kilogram toz esrarın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, savcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konulduğu ve adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.