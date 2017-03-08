Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda bir asker şehit düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.



Operasyonda bir asker yaralandı.



Yaralı asker kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.



Bölgede operasyon devam ediyor.