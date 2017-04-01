Erdoğan, Diyarbakır Merkez Camisi'nin temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Merkez Camisi'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum biz minarelerle yaşadık, ezanlarla büyüdük ve camiler de inşallah Müslümansız olmasın istedik. Şimdi de bu eserle bu niyetlerimiz adeta teyit ediliyor. Ezanları kalıcı kılacak olan işte bu eserler." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenlerine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da, beraberinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Merkez Camisi'nin temel atma törenine geçti.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Diyarbakır'da inşası başlayan 28 bin metrekarelik arsa üzerinde, 20 bin müminin, Müslümanın aynı anda namaz kılabileceği böyle bir eserin temelinin atıldığını belirterek, caminin 2019'un sonuna varmadan bitmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.



"Malum biz minarelerle yaşadık, ezanlarla büyüdük ve camiler de inşallah Müslümansız olmasın istedik. Şimdi de bu eserle bu niyetlerimiz adeta teyit ediliyor. Ezanları kalıcı kılacak olan işte bu eserler. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Tüm emeği geçen kardeşlerime, bundan sonraki süreçte de desteği olacak tüm hayırseverlere milletim adına çok çok teşekkür ediyorum". diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş vakit namaz değil, bunun dışında birçok sosyal etkinliğin de yapılabileceği böyle bir eserin bugün temelinin atılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.



Erdoğan, "Başta İhsan bey olmak üzere, yönetimde bulunan tüm arkadaşları tebrik ediyor, kutluyorum. İşi hafif tutmayalım, sağlam olsun ve 2019'da inşallah Allah ömür verirse birlikte açılışını yapalım diyorum." dedi.



Beraberindekilerle caminin temelini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle toplu açılış töreninin yapılacağı valilik önüne geçti.



VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU



Havalimanından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine gelişi sırasında Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.



Erdoğan, güzergah boyunca ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa, Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında F-16 uçaklarının eşlik ettiği görüldü.







