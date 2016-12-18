Diyarbakır da teröre karşı tek yürek

Diyarbakır'da düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne ellerinde Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK ve hain saldırılarına tepki gösterdi.

Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde, merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde soğuk havaya rağmen toplanan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, terörü protesto etti.



Vatandaşlardan Veysi Dönmezdil, terörle mücadelede devletin yanında olduklarını söyledi.



- "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI LANETLİYORUM"



"Terörü, PKK'yı lanetliyorum. Bu ülke bizimdir. Başka gidecek yerimiz yoktur." diyen Dönmezdil, terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.



Veysi Dönmezdil, "Irak ve Suriye'den gelenleri Türkiye misafir etti. Bize bir şey olursa bizi misafir edecek hiçbir ülke yok. Biz ölürsek de buradayız, kalırsak da buradayız. Bir şehidimiz olduğu zaman o gün yemek yiyemiyorum. Kahrolsun PKK." dedi.



- "3-5 ZİBİDİ ÜLKEMİZİ ELE GEÇİREMEYECEK"



Mehmet Fuat Ekinci ise terörü lanetlemek için yürüyüşe katıldığını belirtti.



"Eskiden 7'den 70'e derlerdi. Biz değiştiriyor ve 7 aylıktan 77 yaşına kadar kim varsa herkesi burada istiyoruz. Çünkü biz bu işi durdurabiliriz. Biz Kürt halkı olarak Türk kardeşlerimizle burada sonuna kadar var olacağız. 3-5 zibidi ülkemizi ele geçiremeyecek." ifadelerini kullandı.



- "KÜRT TÜRK HEPİMİZ KARDEŞİZ"



Veysel Bağıran da Kayseri'deki terör saldırısına tepki gösterdi.



Terör saldırılarından rahatsızlık duyduklarını anlatan Bağıran, "Kürt-Türk hepimiz kardeşiz. Hep beraber, göğüs göğüse bir olmak için buradayız. Tepkimizi göstermeye geldik. Bütün samimiyetimizle bu yürüyüşe katıldık." diye konuştu.



Buket Demir de teröre tepki mitingleri ve yürüyüşleri yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Bu yürüyüş ve mitinglerin yapılmasını beklediğini ifade eden Demir, teröre duydukları öfkeyi açığa vurmak için geldiklerini belirtti.



Buket Demir, teröre karşı yılmayacaklarına işaret ederek, "Bundan sonra hiçbir terör örgütü bu ülkeyi bölemez." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA