Diyanetten "hayvanlara işkence yapmayın" uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hayvanlara işkence yapılmaması uyarısında bulunularak, merhamet göstermede insan ile hayvan arasında bir fark gözetilemeyeceği vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada son günlerde hayvanlara yönelik vicdanları yaralayan görüntüler yer aldığı belirtildi.



En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvanın, Allah'ın eseri olarak kıymetli olduğuna ve Allah tarafından insana emanet edildiğine işaret edilen açıklamada, hayvana eziyetin, Hazreti Muhammet'in hayatında asla karşılığı bulunmayan, İslam ahlakına sığmayan, insanlığa aykırı bir davranış olduğu vurgulandı.



"HER HAYVAN, ALLAH'IN ESERİ OLARAK KIYMETLİDİR"



Kainatın, kendisini oluşturan canlı cansız bütün parçalarıyla değerli ve muhteşem bir dengeye sahip olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu değer, kainatın Allah Teala tarafından yaratılmış ve tasarlanmış olmasından kaynaklanır. Yaratılmışların en değerlisi olan insan ise yeryüzünün şerefli halifesi olarak kainatın dengesini ve düzenini korumakla yükümlü olan varlıktır. Yüce Yaratıcı, insandan, değerine uygun davranmasını, kendisine verilen nimetlerin değerini bilmesini ve değerleri yaşatmasını ister. İslam dinine göre, hayvan haklarının çok daha derin bir anlamı, hayvanlara iyi davranmanın çok daha hassas bir temeli vardır. O da hayvanların, diğer bütün canlılar gibi, varlığıyla Yüce Yaratıcı’nın varlığına delil olan ve öz değer taşıyan nitelikleridir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah'ın eseri olarak kıymetlidir ve O'nun tarafından insana emanet edilmiştir. Dolayısıyla insanın hayvanlarla sürdürdüğü ilişkiyi faydacı bir anlayıştan daha zengin ve daha olgun bir bakışla ele almak şarttır."



Kur'an-ı Kerim'de hayvanlardan bahsedilen ayetlere atıfta bulunulan açıklamada, Nahl Suresi'ndeki "Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.’ Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen için ibret vardır." ayeti paylaşıldı.



"HAYVANA EZİYET, İSLAM AHLAKINA SIĞMAZ"



"Hayvanlara işkence etmeyin." şeklindeki dini uyarıların anımsatıldığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in eğlence amacıyla hayvanların dövüştürülmesini ve onların hedef tahtası gibi kullanılarak atış yapılmasını yasakladığı belirtildi. Peygamberin, sebepsiz yere öldürülen bir serçenin bile kıyamet günü Aziz ve Celil olan Allah'a halini arz ederek davacı olacağına yönelik sözleri hatırlatıldı.



Hayvana karşı tavrından dolayı insanın hesaba çekildiği düşünüldüğünde, hayvanın sahip olduğu varlık değerinin daha rahat anlaşılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hepimiz Peygamberimizin anlattığı çölde bir kuyuya inip de ayakkabısına doldurduğu su ile susuzluktan toprağı yalayan bir köpeği sulayan adam hikayesini biliriz. Allah, bu davranışı sebebiyle o adamdan razı olmuş ve onu bağışlamıştır. Yine hepimiz Peygamberimizin anlattığı kedisine kızıp da onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman kadın hikayesini de biliriz. Zalim kadın, bu davranışı sebebiyle Allah'ın azabını hak etmiştir. Köpeğe su veren adam onun var olma hakkına duyduğu saygıdan dolayı ödüllendirilirken, kediyi hapseden kadın onun var olma hakkını elinden aldığı için cezalandırılmıştır. Şu halde, insan, hayatın devamı için çaba sarf etmek ve sadece kendi varlığını değil, bütün varlıkların hayata tutunma hakkını desteklemek zorundadır."



"HAYVAN, DİLSİZ ZAVALLI BİR MENFAAT ARACI DEĞİLDİR"



Kainattaki her varlığın, bir hikmeti, bir bereketi, bir iyi niyeti temsil edeceğine işaret edilen açıklamada, "Bir hayvan, sadece insanın beslenme, giyinme, korunma, hamaliye gibi fiziksel ihtiyaçlarını giderme amacıyla yaratılmamıştır. Bir hayvan, insana ait gelişigüzel bir nesne, ağızsız dilsiz zavallı bir menfaat aracı değildir. Bilakis Cenab-ı Hak tarafından insanın faydasına sunulmuş bir emanettir. O bir candır ve canların sahibi Allah'tır." ifadeleri kullanıldı.



İnsanların, hiçbir hayvan üzerinde dilediğince tasarrufta bulunma hakkına sahip olmadığının altı çizilen açıklamada, İslam dininin ilkelerine göre, bir hayvanı yaralamaya, suistimal etmeye, işkence etmeye asla müsaade edilemeyeceği belirtildi.



Hayvanlara karşı insafsız, bencil ve merhametsiz davrananlar için İslam Peygamberinin "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun." uyarısına yer verilen açıklamada, insan olmanın, hukuku ve ahlakı yeryüzünde bütün canlılar için hakim kılmayı gerektireceği üzerinde duruldu.



Açıklamada, Allah'ın varlığına delil oldukları için bütün hayvanları sevmek ve onlara merhamet etmek gerektiği kaydedilerek, "Canlılara yapılan kötülüklerden dolayı üzülmek bir merhamet göstergesidir. Merhamet göstermede insan ile hayvan arasında bir fark gözetilmemelidir. İnsana yakışan merhameti merkeze koyup tüm canlılara karşı merhametli davranmaktır. Çünkü köpeğe acımayan, ceylana da acımaz. Ceylana acımayan serçeye de acımaz. Serçeye acımayan çocuğa da merhamet etmez." ifadelerine yer verildi.