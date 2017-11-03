Diyanet'e iftira atılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Burada şunun da altını çizmekte fayda görüyoruz. Son günlerde bir soruşturma nedeniyle birtakım şurada burada bir sürü Diyanet'e iftira atılıyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen "Uluslararası 2. Kıraat Sempozyumu"na katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde kopartılan fırtınanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye ve Türk milletinin Anayasal kuruluşlarından olduğunu anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Diyaneti yıpratmak isteyen çok çevreler var. Herkes farklı gerekçeye sahip. 'Diyanet şunu yapıyor. Niye yapıyor? Şunu yapmıyor. Niye yapmıyor?' Bakın çok net bir şey söylüyorum. Eğer Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı olmasın, memleket cami cami bölünür. Emin olun. Ben böyle inanıyorum. Ama böyle diyorum diye bana çok kızacak olan da vardır biliyorum. Diyanet bir çatı kuruluştur esasında. Tüm farklılıkların üstünde, hiçbir grubun, ekibin, emrinde olmayan, sadece Kur'an ve sünnet eksenli İslam ve Müslümanlara hizmet eden bir teşkilattır. Hiç kimseye yakın değil, hiç kimseden uzak değil. Herkesin yanında, herkesle beraber. Diyanet İşleri Başkanlığımızın varlığı, milli birliğimizin, beraberliğimizin gerçekten en önemli çimentolarından biridir. Diyanet'i yıpratmak, Diyanet İşleri Başkanlığını buradan çekip almak emin olun Türkiye'ye çok büyük zarar verir."



Öğrenci yıllarında kendisinin de Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili eleştirel bakışa sahip olduğunu ve farklı düşündüğünü dile getiren Bozdağ, ancak devlette edindiği tecrübe ve yaşının belli bir noktaya gelmesinden sonra Diyanet'i kuranların, niyeti ne olursa olsun bugün geldiği noktada Türkiye ve İslam alemine çok büyük örnek olduğuna yürekten inandığını anlattı.



"DİYANET'E İFTİRA ATILIYOR"



Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birleştirici, bütünleştirici, her türlü siyasi düşüncenin üzerinde ve dışında kalarak rolünü yerine getirmesini son derece önemsediğini aktararak, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hadis düşmanlığı yapanlara, veya hadis üzerinden farklı algılar oluşturmak isteyenlere, sünnete karşı olanlara destek veriyor gibi göstermek büyük bir iftiradır ve yalandır. İnsanlara da Allah'a da yalan söylemektir. Bunun da Allah indinde de insanlar indinde de elbette bir karşılığı vardır. Diyanet'i ehli sünnetin veya hadisin karşısında göstermek isteyenlerin farklı bir ajandaları olduğuna tereddütsüz inanıyorum." diye konuştu.



Bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Burada şunun da altını çizmekte fayda görüyoruz. Son günlerde bir soruşturma nedeniyle birtakım şurada burada bir sürü Diyanet'e iftira atılıyor. Deniliyor ki, 'Ayet okudu, hadis okudu diye birisini Diyanet açığa aldı.' Bunu diyenler, yalanın alasını söylüyorlar. AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bu ülkede Müslümanların yaşadığı sorunların nasıl çözüldüğü, özgürlük alanlarının nasıl genişlediği ve dini konularda nasıl bir rahatlama olduğu gün gibi ortadadır." değerlendirmesini yaptı.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bir zamanlar İmam Hatip mezunlarının sadece İlahiyat Fakültesine gidebildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Polis okuluna, akademisine de gitmesinler diye de kanun çıkardılar. Üniversitelerde İlahiyat'ın dışındaki yerlere girmesinler diye de kat sayı engeli getirdiler. Şimdi soruyorum, Türkiye'de imam hatip liselerinin önünde harp okulu da dahil gidemediği bir okul, giremediği bir yer var mı? Kim kaldırdı bunu? Kur'an kurslarını benden çok iyi biliyorsunuz. 12 yaşını doldurmadan yaz Kur'an kurslarına gitme yasağı, 15 yaşını doldurmadan da örgün Kur'an kursuna gitme yasağı vardı. Doğru mu? Bale, spor kursuna gider serbest ama 12 yaşına kadar bu milletin çocukları camide bile Kur'an eğitimi alamazdı. Hafızlık 15 yaşında. Kim kaldırdı bu yasakları? Yeniden hafızlığı, Kur'an'a hizmetkar bu neslin oluşmasına hangi siyasi iktidar katkı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadro bunu sağladı. Başörtülü kadınlar parlamentoya giremezdi. Merve hanım girdi parlamentoyu dar ettiler. Üniversiteye de giremezdi. İkna odaları var. Ya açacaksın ya gideceksin. Kamuda çalışabilir miydi? Kamuda başörtülü çalışmak kamudan atılmaktı. Orta öğretimde var mıydı? Orada kimse akıl dahi edemezdi."



Şimdi bu tür hukuk dışı yasakların kalmadığını hatırlatan Bozdağ, tüm alanların özgürleştirildiğini ve tüm bunları bu kadroların yaptığını dile getirdi.



Bozdağ, büyük bir dönüşüm yaptıklarını vurgulayarak, liselerde de Kur'an eğitimi ve benzer dini eğitimlerin verilebildiğine işaret etti.



