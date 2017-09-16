Diyanet İşleri'nin yeni Başkanı belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından başkanlığa Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Diyanet hac hizmetlerinde önemli bir mesafe katetmiştir Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, Türkiye'nin, "en çok müstakil oda kullanan ülke" konumunda... Dini
Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklarda kurduğu hastane, yemek üretim tesisi ve ekmek... Dini
Görmez'den Diyanet personeline veda Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Mehmet Görmez, başkanlık... Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Görmez görevden ayrıldı Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emeklilik dilekçesi kabul edildi Gündem