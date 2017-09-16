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16 Eylül 2017 20:49 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2017 20:52

Diyanet İşleri'nin yeni Başkanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mehmet Görmez'in istifasının ardından başkanlığa Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

Diyanet İşleri'nin yeni Başkanı belli oldu

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Etiketler: Prof. Dr. Ali Erbaş


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