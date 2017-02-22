Diyanet fetva rehberi hazırlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ve ilgili personele yönelik eğitimlerin yanı sıra fetva dil ve üslubuna yönelik kriterler belirleyecek bir rehber hazırlamayı planlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, fetva dil ve üslubuna yönelik kriterlerin belirleneceği bir rehber hazırlayacak.



Edinilen bilgiye göre, Başkanlık, vatandaşların ve din görevlilerinin dini konulardaki sorularını etkin bir şekilde cevaplandırmak üzere bir sistem kuracak.



Diyanetin 2017 Performans Programı'nda yer alan bahse konu maddede, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ve ilgili personele yönelik eğitim düzenlenmesinin yanı sıra fetva dil ve üslubuna yönelik kriterler belirleyerek bir rehber hazırlanması planlanıyor.



Bu kapsamda ayrıca, verilen fetvaları değerlendirmek için de çalıştay yapılması hedefleniyor.