Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Papa'ya çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Başta Papa Franciscus olmak üzere batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını, İslamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Başta Papa Franciscus olmak üzere batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını, İslamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum." dedi.



Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, ödül alacak iyilik kahramanlarıyla birlikte yükseltecekleri iyiliklerin, başta Hollanda olmak üzere, batı muhitlerinde akıl tutulmasına yol açan İslamofobik nefretlerin doğurduğu bütün kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da maruz kaldığı tutumu hukuksuzluk ve nezaketsizlik olarak niteleyen Görmez, şöyle devam etti:



"Bunu, bir din gönüllüsü olarak reddediyorum. Daha dün aynı hukuksuzluk, 40 yıldır yurt dışındaki millet varlığımızın dini ve manevi hayatına hizmet eden, her biri aynı zamanda birer barış elçisi olarak birlikte yaşama ahlak ve hukukundan taviz vermeyen din gönüllülerimize karşı yapıldı. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla casus ilan edilip evlerine baskınlar düzenlendi. Daha birkaç yıl önce bu nefrete öncülük yapan siyasetçi, 'eğer İslam Peygamberi hayatta olsa, Hollanda’dan vize istese vermezdim' diyecek kadar ileri giden bu insanlara, İslam’ın rahmet Peygamberinin insanlığa takdim ettiği rahmet eczanesinden nasip alarak şifayab olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Buradan, bu iyilik salonundan, iyilik toplantısından, başta Papa Franciscus olmak üzere, batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını İslamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum."



Görmez, var oluşun anlamının, iyilik, doğruluk ve güzellik olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, iyiliğin varlık ve gerçeklik olduğunu, marufun ezeli ve ebedi olduğunu, kötülüğün hiçlik ve yokluk olduğunu, münkerin geçici ve arizi olduğunu bildirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın her yerindeki mazlumlara yardım elini uzattığını aktaran Görmez, "İslam dünyasının bu gün içerisinde bulunduğu cehalet, yoksulluk ve geri kalmışlıktan kurtulabilmesinin ancak bilinçli ve eğitimli yetişmiş insanla olabileceğine inanarak, eğitim faaliyetlerine öncelik veriyoruz. Vakfımız, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında açtığı eğitim kurumlarıyla, yurtları ve farklı branşlarda verdiği burslarıyla binlerce öğrencinin yetişmesine destek olmaktadır. Vakıf, yurt dışında açtığı okullarda ve 111 ülkeden ülkemize getirdiği ilköğretimden doktora seviyesine kadar öğrencilere verdiği eğitimlerle İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, iç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelilerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye’de açtığı okullarda ise 15 bin Suriyeli çocuğun eğitimini 3 yıldır sürdürmektedir. Son dönemde terör unsurlarından temizlenen El Bab, Çobanbey, Cerablus ve Azez'i ayağa kaldırılarak hayatın normalleşmesi ve halkın tekrar dönebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 67 caminin yeniden inşasına başlamıştır. Ayrıca Halep’ten çıkan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığımız 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyasında 152 milyon tutarında ayni ve nakdi bağış toplayarak ilk etapta 812 tır ayni yardım malzemesini bölgeye ulaştırmıştır. Bölgede kurduğu koordinasyon ve lojistik merkezleri ile ihtiyaçları tespit ederek açtığı fırınlar, aşevleri ve giyim mağazaları ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürmektedir."



Myanmar’da zulüm gören Arakan Müslümanlarının göç ettiği Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da yürütülen çalışmalarla yaraların sarılmaya çalışıldığını ifade eden Görmez, bu kapsamda 4 binden fazla Arakanlı çocuğu okulla buluşturdukları bilgisini verdi.



Görmez, Orta Asya’dan Güney Asya’ya, Amerika’dan Kırım’a, Rusya’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada 25 ülkede 3 bin 600’ü aşkın caminin yapımını üstlendiklerini ve Gazze'de saldırılar sonucu yıkılan 9 caminin de yeniden inşasını tamamladıklarını ifade etti.



- ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ



Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında bu yıl 4'ü Türkiye'den, 3’ü de başka ülkelerden olmak üzere 7 kişiye iyilik ödülü verildi.



Ödüle layık görülenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende ödüllerini aldı.



Bu kapsamda, Amerika'dan Suzanne Barakat, Pakistanlı Muhammed Eyüp, Filistinli Janna Jihad, Türkiye'den de Cavit ve Hafize Etleç çifti, Merve Çirişoğlu, Yahya Kamçı, Mustafa Göçer, ödüle layık görüldü.



Bu arada, "Filistin'in en küçük gazetecisi" olarak bilinen Janna Jihad ödülünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.



Ödülü almasından dolayı "Özgür Filistin" mesajı veren Jihad, zafer işareti yaptı. Bunun üzerine Erdoğan kendisine eliyle göstererek, "Öyle değil, Rabia işareti yapacaksın" dedi. Ardından Erdoğan ve Jihad birlikte bu işareti yaptı.



İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Janna Jihad, ülkesinde yaşanan işgali ve zulmü dünyaya duyurmak için kendi çapında gazetecilik yapıyor. Ölen amcası ve arkadaşlarının ardından gazeteci olmaya karar veren Jihad, ülkesinde olanları kaydederek sosyal medyadaki hesaplarından paylaşıyor.