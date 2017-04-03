İnsanlığı tehdit eden saldırıların son bulmasını niyaz ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu onuruna Türkiye Diyanet Vakfı'nda "Ustalara Saygı" başlığıyla düzenlenen "Bilge Bir Hayat" panelindeki konuşmasına, Rusya'da gerçekleşen saldırıyı kınayarak başladı.



Bu tür saldırıların bütün insanlığı tehdit ettiğini belirten Görmez, "Bugün Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırısından dolayı, bütün insanlık ailesini tehdit eden bütün saldırıların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.



Görmez, KAGEM tarafından başlatılan "Ustalara Saygı" programlarının çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle her ay, Türk ilim hayatına büyük emek vermiş fikir insanlarının tanıtılacağını dile getirdi.