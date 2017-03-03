Diyanet İşleri Başkanı Görmez Şanlıurfa'da

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Şanlıurfa'da sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne gelen Görmez, sabah namazını kıldırdı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek salavat çekildi.



Görmez ile Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.



Cami avlusunda bazı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Görmez, bugün Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenecek "Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi"ne katılacak.