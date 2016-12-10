Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Pakistan'da

Pakistan'da ziyaretlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, başkent İslamabad'da Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

Görmez, burada Maarif Vakfı Ülke Koordinatörü ve Eğitim Müşaviri Abdullah Orhan ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Pakistan temasları çerçevesinde, Maarif Vakfı ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.



Görmez, Maarif Vakfı Ülke Koordinatörü Abdullah Orhan ile bir araya gelerek, öğretmenler ve heyetteki diğer katılımcılarla kahvaltı yaptı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) genç nesilleri, "aile bağından, milli bağdan ve ümmet bağından" yoksun bıraktığına işaret eden Görmez, "Bir nesli helak edecekseniz, bu üç bağı yok edeceksiniz. Bunun üzerine hiçbir kimlik bina edilemez. Bunlar FETÖ tarafından yok edildi." diye konuştu.



Görmez, "15 Temmuz, sadece Türkiye'ye karşı ihanetin yaşandığı bir gün değil, küresel güçlerin dini kullanarak, mazlum coğrafyada oynadıkları oyunun ortaya çıktığı gündü." tespitini yaparak, "Bu ihanette en çok 'Türkiye sevgisi' kullanıldı." ifadesini kullandı.



Mehmet Görmez, Maarif Vakfı mensubu Türk öğretmenlere hitaben de, "Bu işler ancak gönüllülük esası üzerine yapılabilecek işlerdir. Herhangi bir dünyevi beklentiye girerek yapılabilecek işler değildir." diye konuştu.



Görmez, daha sonra, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile görüştü. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, büyükelçilikte, merkezi Türkiye'de bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA