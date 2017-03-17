Diyanet artık bütün mazlum kardeşlerimizindir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Artık Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece Türkiye'nin değil, yeryüzünde inancıyla birlikte var olmak isteyen bütün mazlum kardeşlerimizin Diyanet İşleri Başkanlığıdır." dedi.

Sancaktepe'de eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini taşıyan külliyede yapılan Müftülük binası, düzenlenen törenle açıldı. Törende Sancaktepe'deki 7 cami ile 7 Kur'an Kursu'nun da resmi açılışları gerçekleştirildi.



SANCAKTAPE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, açılışta yaptığı konuşmada, dün Halep'te bir cami cemaatine yönelik katliamda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. İslam coğrafyasında gözyaşının dinmesini dileyen Görmez, "Coğrafyamızda akan gözyaşının dinmesini, akan kanın son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yağmurlu havaya dikkati çeken Görmez, şöyle devam etti:



"Göklerden yeryüzüne inen iki rahmet vardır. Birine hep birlikte şahit oluyoruz. O rahmet olmazsa yeryüzünde hayat olmaz. O rahmet olmazsa yeryüzü kurak olur. O rahmet olmazsa yeryüzünde ağaçlar, çiçekler olmaz, börtü böcek bile yaşamaz ama ikinci büyük rahmet var ki bu rahmetten daha büyük rahmet o da Kur'an'dır. O olmadığı zaman gönüller çoraklaşır. Akıl, yolunu kaybeder. Gönüller yolunu şaşırır. İşte bugün o ikinci büyük rahmetin içinde okunacağı Kur'an kurslarımızın, camilerimizin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle haseten hizmetlere öncülük yapan İlçe Müftümüze ve her hizmetin her noktasında olan çok değerli Belediye Başkanına, Sayın Kaymakamımıza ve az önce de ifade edilen ismini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün hayırsever kardeşlerime en kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum."



Sancaktepe'nin 8 yıl içinde büyük bir şehre dönüştüğünü kaydeden Görmez, açılışı yapılan müesseselerin ilçenin manevi hayatını ayağa kaldıracağını kaydetti.



Vatandaşlara seslenen Görmez, "Siz camileri yapıyorsunuz, bize de düşen o camileri hayatın içine almak, gençlerimizle, cemaatlerimizle içindeki ilimle irfanla ayağa kaldırmak" diye konuştu.



Görmez, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Artık Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı değil, bilmenizi isterim ki Orta Asya'da Müslüman kimlikleriyle ayakta durmaya çalışan bütün Müslüman kardeşlerimizin Diyanetidir. Balkanlardaki bütün Müslüman kardeşlerimizin Diyanetidir. Afrika'daki bütün Müslüman kardeşlerimizin Diyanetidir. Yeryüzünde inancıyla birlikte var olmak isteyen bütün mazlum kardeşlerimizin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu ifade etmek istiyorum."



Kaymakam Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe'de hizmete açılan ibadethaneler ve Kur'an Kurslarının hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı İsmail Erdem de yeni açılan eserlerin hayırlı olmasını dilerken destekleri dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ve Kaymakamlığa teşekkür etti. Sancaktepe'nin kısa zamanda büyük bir şehre dönüştüğünü aktaran Erdem, açılan ibadethanelerdeki cemaatin bereketli olmasını diledi.



Mehmet Görmez ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanı İsmail Erdem, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl'ün de aralarında bulunduğu heyet kurdele keserek açılışı yaptı.