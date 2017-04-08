Diyabet göz sağlığını tehdit ediyor

Kudret Göz İstanbul Baş Hekimi Op. Dr. Nail Sönmez, "Diyabetik retinopati" nin şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık olduğunu belirtti.

Sönmez, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ''Diyabete bağlı olarak uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda göz damarları etkilenir ve retinanın beslenmesi bozulur. Retinada yeni damar oluşumları meydana gelirken oluşan damarlardan dışarıya sıvı sızar. Damarlardaki sıvı sızması sonucunda da retinada sıvı birikir ve ödem oluşmasına sebep olur. Bu durum sonucunda kişi görme yetisini kaybedebilir.'' ifadelerini kullandı.



Hastalığın meydana gelmesinde şeker hastalığının süresine dikkati çeken Sönmez, ''Özellikle diyabet tanısından itibaren 10 yıllık süreden sonra ve insüline bağlı genç diyabetlilerde ergenlik çağından sonra retinopati görülme sıklığı artar. Ayrıca sigara ve fazla miktarda alkol tüketimi de diyabetik retinopatinin ilerlemesini hızlandırır.'' değerlendirmesinde bulundu.



Sönmez, "diyabetik retinopati" nin şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediği takdirde de kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık olduğunu belirtti.