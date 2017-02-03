Dışişlerinden Yunan Bakanın açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki göstererek, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.