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11 Aralık 2016 22:49 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2016 22:52

Dışişleri'nden Somali'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki uluslararası liman yakınında düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri'nden Somali'deki saldırıya kınama

 Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu’da liman yakınlarında bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve sivil halktan onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısının nefretle kınanarak, lanetlendiği belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Türkiye, Somali'de istikrar ve refahın tesisine yönelik çabalarını sürdürmeye, dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: türkiyemogadişubombasomalibombalı saldırıterör


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