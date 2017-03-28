Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının, hükümet binalarına asılmasının endişeyle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Vilayet Meclisindeki oylamada, IKBY bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla asılmasına ilişkin kararın kabul edilmesinin doğru bulunmadığı ve endişeyle karşılandığı belirtildi.



Açıklamada, şunlara ifadelere yer verildi:



"Vilayet Meclisinin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük'ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz. Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük'ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir. Irak'ın geçmekte olduğu kritik süreçte ilgili tüm tarafların sağduyu, sorumluluk ve itidal içinde hareket etmesi gerekmektedir."