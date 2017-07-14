Dışişleri'nden 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasına ilişkin, "Harem-i Şerif’in ibadete açılması ve sükunetin bir an önce sağlanması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haremi Şerif'te meydana gelen olaydan ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, "İsrail’in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki başta Harem-i Şerif olmak üzere dini mekânların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin insani ve hukuki gereklilik olduğunu hatırlatırız. Bu çerçevede Harem-i Şerif’in, olay sonrasında İsrail tarafından uygulamaya konulan giriş yasağı derhal kaldırılmak suretiyle ibadete açılması ve sükûnetin bir an önce sağlanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.