Dışişleri'nden Mali'deki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, BM Mali'deki Barış Gücü misyonlarını (MINUSMA) hedef alan silahlı saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali'deki Barış Gücü misyonlarına (MINUSMA) yönelik son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, kardeş Mali halkına ve BM Mali Barış Misyonu mensuplarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Türkiye son yıllarda terörizmin hedefi haline gelen Mali’yle dayanışmasını ve uluslararası toplumun BM vasıtasıyla ülkede barış ve istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.