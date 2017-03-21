Dışişleri Bakanlığından Hollanda'ya PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hollanda'nın terör örgütü PKK'nın, "nevruz kutlaması" adı altında düzenlenen etkinliğine izin vermesi hakkında tepki gösteren açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından, Hollanda'nın terör örgütü PKK'nın, "nevruz kutlaması" adı altında düzenlenen etkinliğine izin vermesi hakkında, "​Topraklarında yaşayan Türk toplumunun Türk yetkililerle bir araya gelmesini engelleyerek, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen sözleşmeleri ihlal eden, ifade ve toplanma özgürlüğünü gasbeden Hollanda’nın, terör örgütünün, ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’da "nevruz kutlaması" adı altında PKK terör örgütünün sembolleri ve terörist başının resimleriyle gösteri yapılmasına Hollanda makamlarının müsamaha göstermesinin, Hollanda’nın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği taraflı ve hasmane tutumu ısrarla sürdürdüğünü ortaya koyduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"​Topraklarında yaşayan Türk toplumunun Türk yetkililerle bir araya gelmesini engelleyerek, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen sözleşmeleri ihlal eden, ifade ve toplanma özgürlüğünü gasbeden Hollanda’nın, terör örgütünün, ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, ülkemize yönelik çifte standartlı uygulamaların yeni bir örneği olmasının yanı sıra, anılan ülkenin evrensel değerleri çarpıtan uygulamaları açısından da ibret vericidir."