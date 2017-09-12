Dışişleri'nden Almanya'ya işimize gelir cevabı!

Almanya'nın Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması tartışmalarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir." dedi.



Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin sözleriyle ilgili olarak da, "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir." şeklinde konuştu.