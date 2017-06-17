Dışişleri'nden "ABD'nin güvenlik mesajına" ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." ifadesini kullandı.



Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır."