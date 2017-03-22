Dışişlerinden 'Yunanistan'da yanan cami'ye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Dimetoka kentindeki tarihi Beyazıt Camii'ndeki yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarından beklediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan’ın Dimetoka kentindeki Çelebi Sultan Mehmet Camisi olarak da bilinen tarihi Beyazıt Camii'nin, çıkan yangında ağır hasar görmesinden duyulan üzüntü belirtilerek, "Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarından bekliyoruz." açıklaması yapıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde bulunan, 1420 yılında yapımı tamamlanan ve geçen yıl Yunanistan makamları tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin bu sabaha karşı çıkan yangın sonucu ağır hasar gördüğünün üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarından bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Yunanistan ile Türkiye'nin ortak kültür mirasının güzide örneklerinden birisini teşkil eden Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin aslına uygun olarak restore edilmesi ve diğer kuşaklara miras bırakılmasının büyük önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’daki kültürel varlıkların karşılıklı korunması yönündeki ortak kararlılığın, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları sırasında imzalanan belgelere de yansıtıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Bu ortak irade doğrultusunda Türkiye, eşsiz bir mimari eser olan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin restorasyonu ve muhafazası için Yunanistan ile işbirliği halinde her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.