Dışişleri, Londra'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırılarını kınayarak, "Uluslararası toplum ve müttefiklerimizle dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırılarını kınayarak, "Terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türlüsüne karşı uluslararası toplum ve müttefiklerimizle dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Londra’da Parlamento’nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırıları kınandı.



Açıklamada, "Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.



Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkının, Birleşik Krallık ile halkının acısını paylaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edecektir. Terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türlüsüne karşı uluslararası toplum ve müttefiklerimizle dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz."