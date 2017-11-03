Dışişleri Bakanlığının 7 eski personeli FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 30 kişiden 7'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen 7 eski Dışişleri Bakanlığı personeli tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 30'u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 15'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı, serbest bıraktığı 15 kişi için de hakimlikten adli kontrol talep edildi.



Nöbetçi hakimlik, tutuklanması talep edilen şüphelilerden 7'sini tutukladı, 8'ini ise adli kontrolle serbest bıraktı.



Hakimlik, savcılıkça serbest bırakılan diğer 15 kişiye de adli kontrol uygulanmasına karar verdi.