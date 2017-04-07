Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Stockholm'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle masum sivillerin hayatlarını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Saldırının şiddetle kınandığının vurgulandığı açıklamada, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle mücadelede küresel iş birliğinin önemini vurgulayarak, terörün her türlüsüne karşı uluslararası toplum, dost ve ortaklarımızla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.