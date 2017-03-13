Dışişleri Bakanlığından İsviçre gazetesindeki yayına kınama

Dışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi̇ Müftüoğlu, İsviçre'deki Blick gazetesindeki referandum haberine ilişkin, "Haberi güçlü bir biçimde kınıyoruz. İthamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Dışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi̇ Hüseyi̇n Müftüoğlu, İsviçre'deki Blick gazetesince halk oylamasıyla ilgili olarak yapılan yayınla ilgili bir soruya cevabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu sözler içeren ve 16 Nisan 2017'de düzenlenecek anayasa değişikliği halk oylaması süreci bağlamında yanıltıcı ifadelere yer veren haberi güçlü bir biçimde kınadıklarını vurgulayarak, ithamların ve iddiaların kabul edilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.



İSVİÇRE GAZETESİ MANŞETTEN 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTI



Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"Ülkemizde demokratik ve şeffaf bir süreç çerçevesinde gerçekleştirilecek referandum hakkında bu derece taraflı ve önyargılı bir tutum benimsenmesinin, vatandaşlarımıza açıkça belirli bir yönde oy verme çağrısında bulunulmasının, ayrıca bir ülkenin halkının büyük desteğini alarak seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik hakaretamiz sıfatlar kullanılmasının basın özgürlüğüyle de gazetecilikle de hiçbir alakası olamaz.



Bir yandan ülkemizin iç siyasetindeki gelişmelerin ve tartışmaların üçüncü ülkelere taşınması yönünde eleştiriler dile getirilirken, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik propaganda faaliyetine girişilmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı açıktır. Bu iddiaları dile getiren çevrelerin Türkiye ve referandum süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, belli çevrelerin hasmane tutumunun etkisinde kaldıkları görülmektedir."



Blick gazetesi yönetici ve yazarlarından, Türkiye ile ilgili haber yaparken tarafsız yayıncılık anlayışına saygı göstermelerini ve basın etiği kurallarına uymalarını beklediklerini belirten Müftüoğlu, bir diğer beklentilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bu saygısızlığı telafi edecek adımların atılması olduğunu ve tarafsız gazeteciliğin bunu gerektirdiğini bildirdi.



İsviçre'nin Blick gazetesi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına manşetten, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda hem Türkçe hem de Almanca "Hayır oyu verin" çağrısında bulunmuştu.



Almanca ulusal yayın yapan, aşırı sağcı ve provokatif haberleriyle tanınan gazete, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın." ifadesine yer vermişti.