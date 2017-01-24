Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasadışı yerleşimlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i uluslararası hukuku hiçe sayan sorunlu anlayıştan vazgeçmeye çağırarak, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yeni konut inşasına onay verilmesini kınadı.

Türkiye, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konuya ilişkin kararı şiddetle kınanarak, şu ifadeler kullanıldı:



"İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.​"