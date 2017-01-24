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24 Ocak 2017 22:52 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2017 22:55

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasadışı yerleşimlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i uluslararası hukuku hiçe sayan sorunlu anlayıştan vazgeçmeye çağırarak, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yeni konut inşasına onay verilmesini kınadı.

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasadışı yerleşimlerine kınama

Türkiye, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi"ni kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konuya ilişkin kararı şiddetle kınanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.​"

Etiketler: Dışişleri Bakanlığıİsrail'e kınama


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