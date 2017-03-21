Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Murteca tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in TİKA çalışanı Murteca'yı tutuklamasıyla ilgili olarak, "Adil bir yargılama süreciyle kanıtlanmadığı sürece şahısların masumiyetinin esas alınması hukukun temel bir ilkesidir." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in TİKA çalışanı Murteca'yı tutuklamasıyla ilgili olarak, "Adil bir yargılama süreciyle kanıtlanmadığı sürece şahısların masumiyetinin esas alınması hukukun temel bir ilkesidir. TİKA, Gazze dahil tüm Filistin halkının 50 yıldır süregiden işgal çerçevesinde yaşadığı güçlüklerin giderilmesine yönelik projelerini itina ve özveriyle sürdürecektir." açıklamasını yaptı.