Türkiye'den Irak'taki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın güneyindeki Zikar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın güneyinde meydana gelen iki farklı terör saldırısında, ilk belirlemelere göre aralarında İran vatandaşlarının da bulunduğu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 80 kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak ve İran halklarına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.