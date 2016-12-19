Büyükelçi saldırısı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Rus Büyükelçiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır."

TERÖRİZMLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK



"Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA