Türkiye Paris'teki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde dün sabah saatlerinde devriye gezen askerlere düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Paris yakınlarındaki Levallois-Perret’de görevli askerlere 9 Ağustos günü bir araçla yapılan saldırı sonucunda 6 askerin yaralanmasından üzüntü duyduk. Fransız halkının huzurunu bozmayı amaçlayan, alçakça gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde devriye gezen askerlere düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 asker yaralanmıştı.



