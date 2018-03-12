Türkiye'den bir kritik hamle daha: Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rusya'ya gidiyor. Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile turizm fuarına katılacak katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

Görüşmede Suriye'deki son durum, Doğu Guta'daki insani dram ve Afrin operasyonu başlıkları ele alınacak.

16 Mart'ta yapılması planlanan Astana zirvesinin de masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: NTV