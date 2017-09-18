Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Kubis ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Mustafa ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 72. Dönem oturumlarına katılmak için New York'ta olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulundu.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, Irak'taki gelişmeler kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Kubis ile de bir araya geldi.



IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Mustafa ile de görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesajlarımızı bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.