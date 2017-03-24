Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Naydenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Naydenov, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma arzusunda olduklarını belirtti.



Görüşmede, Çavuşoğlu ayrıca Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarındaki gösteriler nedeniyle Türkiye'den Bulgaristan'a geçen otobüslerin engellenmesi konusunu gündeme getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, bu tür engellemelerin tekrarlanmaması hususunda Bulgaristan makamlarınca gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi vurguladı.