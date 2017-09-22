Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB'ye "mülteci" eleştirisi

Bakan Çavuşoğlu, "Kimse yük paylaşımı yapmak istemiyor. 'Aferin Türkiye, aferin Lübnan, aferin Ürdün. Çok iyi iş çıkarıyorsunuz, size gıpta ediyoruz' ama nereye kadar böyle? Yük paylaşımı nerede?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine ilişkin, "Kimse yük paylaşımı yapmak istemiyor. 'Aferin Türkiye, aferin Lübnan, aferin Ürdün. Çok iyi iş çıkarıyorsunuz, size gıpta ediyoruz' ama nereye kadar böyle? Yük paylaşımı nerede?" dedi.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Suriye'deki krizin ele alındığı yüksek düzeyli toplantıda konuştu.



Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmadan istikrar ve güvenin sağlanamayacağını belirten Çavuşoğlu, bu ülkede varılan ateşkesin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Suriye'de sadece terör örgütü DEAŞ değil, bir diğer terör örgütü YPG ile mücadelede de dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, YPG'nin Sünni Arapları ve Kürtleri bulundukları yerlerden ayrılmaya zorladığını söyledi.



Türkiye'nin 300 bin Suriyeli Kürt vatandaşına ev sahipliği yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, bunların yüzde 90'ının YPG tarafından zorla yerlerinden edildiğine dikkati çekti.



Suriye'nin yeniden inşa edilmesine de değinen Çavuşoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) bu konuyla ilgilendiğini ve kapasitesinin olduğunu ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini anlattı.



"SURİYE'DE İSTİKRAR SAĞLANMASI İÇİN DAHA PRATİK OLMALIYIZ"



Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Suriye'ye komşu ülkelere yardım konusunda da sözler verdiğini hatırlatarak, AB'yi bu vaatlerini yerine getirmediği yönünde eleştirdi.



Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için 30 milyar dolar harcadığını ancak uluslararası toplumun Türkiye'ye bu konuda sadece 520 milyon dolar yardım yaptığını ve bunun hiçbir şey olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Kimse yük paylaşımı yapmak istemiyor. 'Aferin Türkiye, aferin Lübnan, aferin Ürdün. Çok iyi iş çıkarıyorsunuz, size gıpta ediyoruz' ama nereye kadar böyle? Yük paylaşımı nerede? AB, Türkiye'de yaşayan mültecilere 3 milyar dolar yardım sözü verdi çünkü Türkiye'de ya da Suriye'de bir mültecinin masrafının AB'ye göre 10 kat daha ucuz olduğunu biliyorlar ama şimdiye kadar sadece sadece 820 milyon avro gönderdiniz. Söylemeye çalıştığım şey; bu olağanüstü bir durum ve sıradan prosedürleri takip edemeyiz. Suriye'de istikrar sağlanması için daha pratik olmalıyız."



Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra 100 binden fazla Suriyelinin El-Bab, Dabık gibi kentlere döndüğünü aktardı.



Suriye'den ayrılmak zorunda kalan kişilerin ülkelerine dönmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Elverişli ortam oluşturmadan korumasız bu insanların nasıl dönmesini sağlayacağız? Türkiye olarak AB'yi desteklemeye devam edeceğiz ve daha iyi iş birliğine hazırız." diye konuştu.