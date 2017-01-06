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06 Ocak 2017 07:37 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2017 07:39

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede, gelecek hafta Cenevre'de başlayacak Kıbrıs müzakereleri ele alındı.

Çavuşoğlu'nun, müzakereler konusunda Türkiye'nin görüş ve tutumlarını bir kez daha açık bir şekilde Eide'ye anlattığı belirtildi.

Kıbrıs müzakereleri, Bakan Çavuşoğlu'nun dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Aynı konunun, Çavuşoğlu'nun bugün Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile gerçekleştireceği görüşmede de önemli bir yer tutması bekleniyor.

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