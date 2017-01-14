"Dış ticareti milli paramızla yapmalıyız"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 13'ünü eğer milli paramızla yapar hale gelirsek, cari açık Türkiye'nin gündeminde problem olmaktan çıkar." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 13'ünü milli para birimiyle yapar hale gelmesi halinde cari açığın problem olmaktan çıkacağını söyledi.



Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.



Buradaki konuşmasında, dünyada haritalarının çizilmesinde silahların yerini ekonomi kalemlerinin aldığını belirten Zeybekci, büyük çoğunluğu Türkiye'nin çevresinde olmak üzere bunun sancılarının yaşanmaya başlandığına işaret etti. Ekonomi ağırlık merkezlerinin son 30 yılda değiştiğine dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye bugün şunu söylüyor; 'Türkiye bugün yeni bir dünya kurulacaksa, kuran ülkelerden olur.' Başımıza gelen sancılar bundan kaynaklanıyor." dedi.



Ekonomide olumlu adımlar atılabilmesi noktasında büyükelçilerin çalışmalarının önemine işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:



"Büyükelçiler, bulunduğunuz konumlar bizim için son derece önemli. Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli problemlerinden biri cari açık. Eğer sizlerle çok iyi çalışırsak, iyi takip edersek, 'ne alakası var' diyebilirsiniz belki, ama cari açığı 1-2 yıl içinde Türkiye'nin gündeminden kaldırabiliriz. Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 13'ünü eğer milli paramızla yapar hale getirirsek, şu anda yüzde 6-7'ler seviyesine geldi, cari açık Türkiye'nin gündeminde problem olmaktan çıkar. Bunu da çok kolay yapabiliyoruz. Etrafımızdaki, kültür coğrafyamızdaki ülkelerdeki büyükelçilerle beraber, sizlerle beraber yapacağız. O ülkeler hazır, biz hazırız. Merkez Bankamızın ve ilgili ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık sistemiyle bunu yapacağız. Bizim için kazanç olacak. Ekonomi ve ticaretimizin önünde yeni kazanç bölgeleri oluşacak."



Türkiye'nin Afrika açılımına da değinen Zeybekci, Cibuti'ye askeri üs değil Türk ticaret bölgesi kuracaklarını söyledi.



"RUSYA VE IRAK'A OLAN İHRACAT KAYIPLARINI TELAFİ EDECEĞİZ"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2016 yılının genel anlamda dünya için de Türkiye için de zorlu bir yıl olduğunu belirterek, küresel ticarette son 15 yılın en düşük büyümesinin geçen yıl görüldüğünü söyledi.



Rusya ile ilişkilerde yaşanan sıkıntılarla Irak'a ilişkin sorunlar nedeniyle Türkiye'nin ihracatında bir daralma yaşandığını ifade eden Büyükekşi, bu seneyi ihracatta "sıçrama" yılı ilan ettiklerini dile getirdi.



Büyükekşi, yurt dışında birçok noktada ticaret merkezi açılacağını, büyükelçilerin de bu konuda katkı sağladıklarını dile getirdi.



"YAKLAŞIK 150 GÜNDE 75 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİK"



DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ülke vizyonu doğrultusunda, dış ekonomik ilişkilerde bilgi üreten, politika belirleyen ve aksiyon alan bir kurum olmayı hedeflediklerini söyledi.



DEİK olarak, son 1 yılda Türkiye ve yakın coğrafyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çıtayı çok daha yukarıya taşımaya çalıştıklarını ifade eden Vardan, 2016 yılındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, devlet ve özel sektörün iş birliği içinde olduğunu ifade etti. Bu dönemde herkesin biraz daha fazla çalışması gerektiğini, alışılagelen pazarların kaybedilmesi nedeniyle yeni pazarlar kazanılmasına ihtiyaç olduğunu anlatan Yenigün, büyükelçilerin müteahhitler için müşavirlik sistemi konusunda çözüm odaklı çalışmaları gerektiğini söyledi.



Yenigün, finansman desteğiyle Türk işçisinin yurt dışına götürülebilmesine yönelik destek istedi.



"Kimse, görmek istemeyen kadar kör olamaz"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin yaşadıklarını her ortamda yabancılara aktardıklarını belirterek, "İbni Sina'nın dediği gibi, kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Bütün dünyaya gerçekleri anlatmaya gayret edeceğiz." dedi.



TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete de müteşebbislerin dışa açılma sürecine destek verdiklerini ifade ederek, bu yıl için işletmelerin dış ticarete ve yatırıma yönelmelerine dönük faaliyetleri artırma kararı aldıklarını söyledi.