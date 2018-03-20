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20 Mart 2018 15:00 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 15:08

Bakan Çavuşoğlun'dan Afrin açıklaması

Dış işleri bakanı Çavuşoğlu ''Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor. Afrin'de siviller mutlu ABD niye bundan rahatsız ? Terör örgütünün peşine takılmışlar gidiyorlar. Afrin'de yağmalamaya izin vermeyiz, bunları inceleriz.'' dedi

Bakan Çavuşoğlun'dan Afrin açıklaması

Bakan Çavuşoğlu:

"Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz. ABD rahatsız, çünkü YPG ile iç içe. Bu tür gereksiz açıklamalar yerine bu insanları topraklarına nasıl gönderebiliriz, bu insanların nasıl ihtiyaçları var bunlara kafa yormamız gerekiyor.

ABD MÜNBİÇ SÖZÜNÜ TUTMADI

YPG ve PKK Münbiç'ten çıkacak sözleri var bize. ABD sözünü tutmadı. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson görevi bırakıyor, bugün de kendisi ile görüşeceğiz.  ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike  Pompeo ile de ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğiz.
AFRİN'DE YAĞMALAMAYA İZİN VERMEYİZ

Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi. 

Etiketler: afrin


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