Bakan Çavuşoğlun'dan Afrin açıklaması

Dış işleri bakanı Çavuşoğlu ''Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor. Afrin'de siviller mutlu ABD niye bundan rahatsız ? Terör örgütünün peşine takılmışlar gidiyorlar. Afrin'de yağmalamaya izin vermeyiz, bunları inceleriz.'' dedi

Bakan Çavuşoğlu:



"Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz. ABD rahatsız, çünkü YPG ile iç içe. Bu tür gereksiz açıklamalar yerine bu insanları topraklarına nasıl gönderebiliriz, bu insanların nasıl ihtiyaçları var bunlara kafa yormamız gerekiyor.



ABD MÜNBİÇ SÖZÜNÜ TUTMADI



YPG ve PKK Münbiç'ten çıkacak sözleri var bize. ABD sözünü tutmadı. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson görevi bırakıyor, bugün de kendisi ile görüşeceğiz. ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile de ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğiz.

AFRİN'DE YAĞMALAMAYA İZİN VERMEYİZ



Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi.