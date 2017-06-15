Dış cephe civardaki zenginlerin 'göz zevki' içinmiş

Binanın dış cephesinin, çevredeki lüks semtlerde yaşayanların "göz zevki" için seçildiği iddia edildi.

Londra'da yanan 24 katlı binanın dış cephesinin, çevredeki lüks semtlerde yaşayanların göz zevki için seçildiği iddia edildi.



Yerel basında yer alan haberlere göre, 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin halen "kayıp" olduğu 24 katlı Grenfell Tower’la ilgili 2014’te yazılan tadilata ilişkin belediye raporunda binanın güvenliği değil, görünüşü öne çıkarılmış.



Latimer Road semtindeki binanın yüksekliği nedeniyle geniş bir çevreden görülebildiği belirtilen raporda, teklif edilen tadilatın binanın "özellikle onu çevreleyen bölgelerden bakıldığında görünüşünü iyileştireceği"nin altı çizildiği belirtiliyor.



Raporda, tadilatta kullanılan malzemenin binanın görünüşünü iyileştirerek, "binanın çevresinde yaşayanların yaşam koşullarını koruyacak" şekilde seçildiği kaydediliyor. Rapordaki bu ibare, basında, zengin semtlerde yaşayanların "göz zevki" için görünüşe odaklanıldığı eleştirilerine yol açtı.







Görgü tanıkları ve uzmanlar, 2014-2016 yıllarında yürütülen tadilat çalışmasında binanın dış cephesinde kullanılan malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu belirtiyor.



GÜVENLİK ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINMAMIŞ



Bina sakinlerinin son 4 yılda binanın yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı görülürken, binaya yakın zamanda yapılan bir teftişte de "güvenli" hükmü verildiği belirlendi.



Kensington Belediyesine ait sosyal konutta önceki gece çıkan yangın kısa sürede yayılmış ve 40 itfaiye aracı ile 200'den fazla itfaiyecinin gayretiyle saatler sonra ancak kontrol altına alınabilmişti.



Binadaki yangın talimatnamesinde bina sakinlerine yangın durumunda evlerinde kalmaları tavsiyesinin verilmesinin de pek çok kişinin mahsur kalmasına yol açtığı vurgulanıyor.



Öte yandan binada tek bir merdivenin bulunduğu ve yangın alarmının da çalışmadığı ortaya çıktı.



İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower’ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Binadan kendi imkanlarıyla kaçanların yanı sıra itfaiyenin mahsur kalan 65 kişiyi kurtardığı bildirildi. Ancak kendisinden haber alınamayan çok sayıda bina sakininin kaderi halen belirsiz.



İtfaiye yangının söndürüldüğü binanın kaba aramasını dün akşam tamamladı ancak çökme tehlikesinden dolayı binanın kenarlarına gidilemiyor. Yetkililer, sayısı belirlenemeyen “kayıp”ların hayatından ümit kesildiğini belirtiyor.



Görgü tanıkları yangının 4. katta bir dairedeki buzdolabının patlaması sonucunda başladığını bildirmişti.