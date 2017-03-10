Diriliş'in Bamsı’sına yurt dışından taziye

Diriliş Ertuğrul dizindeki Bamsı karakteri için Kuveyt'te taziye ilanı yayınlandı.

Son dönemde Ortadoğu ve Arap ülkelerinde en fazla izlenen Türk dizilerinden olan "Diriliş Ertuğrul" ile ilgili ilginç bir olay yaşandı.



Kuveyt’in güneyindeki El-Cehara bölgesinde, Diriliş Ertuğrul dizinin son bölümünde vefat ettiği düşünülen Bamsı karakteri için taziye ilanı asıldı.



Bamsı’nın ölümünden etkilenen bir Kuveytlinin bölgenin işlek caddelerinden birine astığı Arapça taziye afişinde, “Kayı aşiretinin taziyesi. Bamsı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Barışma Ertuğrul… Bamsı sen Ertuğrul’un kaybısın, şahidiz.” ifadeleri yer alıyor.



Sosyal medyada büyük ilgi çeken olayla ilgili, dizinin Arap izleyicilerinden olumlu yorumlar geldi.



Katar televizyonunun Arapça dublajla yayınladığı dizi, Arap dünyasında büyük ilgi görürken, müdavimleri diziyi internet üzerinden Arapça alt yazılı olarak takip ediyor.