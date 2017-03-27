Diriliş Ertuğrul dizisinden o iddialara cevap

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapım şirketi "Tekden Film"den, dizide "Turalı" karakterini canlandıran çocuk oyuncu Peker hakkında, bazı yayın organlarında çıkan haberlere yalanlama geldi.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapım şirketi "Tekden Film"den, dizide "Turalı" karakterini canlandıran çocuk oyuncu Boğaçhan Talha Peker hakkında, bazı yayın organlarında çıkan haberlere yalanlama geldi.



Boğaçhan Talha Peker'in sessiz sedasız diziden çıkarıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen yazılı açıklamada, "Tarihi gerçeklikten ilham alan dizimizde işlenen konular, belirli zaman aralıklarını kapsamaktadır. Üçüncü sezon hikayemiz, ikinci sezon hikayemize göre 10 yıl sonra yaşananları konu almaktadır. Bu nedenle 'Turalı' karakterine dizimizin üçüncü sezonunda yer verilememiştir." ifadeleri kullanıldı.



Aynı sebeple farklı oyuncuların da diziden ayrıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Boğaçhan Talha Peker'in küçük yaşına rağmen göstermiş olduğu başarılı performans, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Boğaçhan Talha Peker'in oyunculuk kariyerine devam etmek istemesi halinde, yapım şirketimiz kendisi ile önümüzdeki yıllarda başka projelerde de birlikte çalışmayı düşünmektedir. Öte yandan, haberin veriliş tarzı ve haber yapılırken şirketimizin bilgisine başvurulmaması gibi hususlar göz önüne alındığında, söz konusu haberin gazetecilik etiği ile de bağdaşmadığını belirterek; oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker hakkında bir kısımda medyada yer alan haberin gerçekle ilgisi olmadığını kamuoyu ve izleyicilerimizle paylaşırız."